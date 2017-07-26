Линарес: не думаю, что Майки Гарсия вернётся в лёгкий вес

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBA Хорхе Линарес желает провести объединительный поединок с чемпионом WBO Майки Гарсией, однако сомневается, что тот вернётся в 135 фунтов. 29 июля в Бруклине Гарсия сделает пробную вылазку в первый полусредний вес в бою с Эдриеном Бронером.



«Если Гарсия хочет со мной сразиться, то я готов. Однако я не думаю, что он вернётся в 135 фунтов. У него были проблемы со сгонкой веса, и сейчас кажется, что категория первого полусреднего веса является для него лучшим вариантом. Для меня лёгкий вес хорошо подходит, я хочу заполучить большие бои и, возможно, в следующем году поднимусь в 140 фунтов», — цитирует Линареса BoxingScene.