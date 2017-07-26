Чарло: поддерживаю Головкина в бою с Альваресом

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Джермелл Чарло заявил, что поддерживает чемпиона WBA/WBC/IBF в средней категории Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в его бою с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО).

«Мы поддерживаем Головкина потому, что Канело нас избегает. Он знает, что должен быть в нашем весе. Это нормально. Пусть выступает в среднем весе, там за ним тоже есть кому побегать», — приводит слова Чарло Boxing Scene.

Альварес и Головкин проведут поединок в рамках среднего веса 16 сентября в Лас-Вегасе.