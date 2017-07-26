Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри вновь объявил о завершении карьеры.

Британец не провёл ни одного боя с ноября 2015 года, когда победил Владимира Кличко. Он признавался в употреблении кокаина, был дисквалифицирован по обвинению в употреблении допинга и обещал завязать с боксом. В 2017 году Фьюри заявил о возвращении на ринг, но не провёл ни одного поединка.

«Мне посчастливилось добиться наивысших достижений в боксе. Это было эпическое путешествие. Благодарю всех фанатов, которые поддерживали и верили в меня на этом пути. Надеюсь, вы насладились им так же, как я. Конец», — написал Фьюри в своём «инстаграме».