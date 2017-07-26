Джонс: рад быть посмешищем, если это кого-то вдохновит

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс надеется, что его история в превью к бою с Даниэлем Кормье станет вдохновением для людей с проблемами. Джонс лишился титула, был уличён в употреблении кокаина, провалил допинг-тест и попал под суд за побег с места аварии. На UFC 214 он вновь сразится за чемпионский титул.

«Думаю, моя история вдохновит кого-то, кто облажался. Он поймёт, что не всё кончено. „Если Джон Джонс сумел справиться со всем и стать чемпионом, то и я смогу“.

Я рад, что меня используют как посмешище, если это вдохновит хоть одного человека. Если кто-то продолжит сражаться благодаря мне", — приводит слова Джонса MMA Fighting.