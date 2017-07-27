МОК следит за сложившейся в АИБА ситуацией

Международный олимпийский комитет (МОК) пристально следит за развитием ситуации в Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), сообщает Insidethegames со ссылкой на заявление МОК.



Ранее стало известно, что в ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета выразили вотум недоверия президенту федерации Чинг-Куо Ву, предложив ему покинуть пост по собственному желанию. Ву, однако, отказался уходить с должности главы АИБА, и теперь его судьба будет решаться на внеочередном конгрессе организации, который состоится в течение трёх ближайших месяцев.



По данным Insidethegames, бывший исполнительный директор АИБА Хо Ким обвиняется в хищении $ 10 млн, на экс-чиновника федерации заведены три уголовных дела в Швейцарии. Также отмечается, что в конце мая компания First Commitment International Trade Company потребовала у АИБА вернуть вложенные в неё инвестиции на сумму $ 20 млн.