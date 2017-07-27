Брук: я хочу сразиться с Мигелем Котто

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келл Брук не ищет лёгкого боя для своего возвращения на ринг и желает заполучить в соперники Мигеля Котто.



«В последних двух боях вы могли видеть, что я желаю драться с лучшими. Я хочу большого боя, как последние два. Всё зависит от того, хочет ли этого Котто. Мы знаем, что он воин, но всё зависит от того, каким он видит завершение своей карьеры.



На его месте я бы хотел сразиться с кем-то вроде меня, потому что наши стили хорошо сочетаются, и это был бы интересный бой для болельщиков. Так что это бой, который я бы хотел заполучить», — цитирует Брука BoxingScene.