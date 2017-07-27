Хэй: время Кличко прошло

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Дэвид Хэй считает, что эра Владимира Кличко закончилась. В конце апреля Кличко потерпел поражение нокаутом от Энтони Джошуа в бою за титулы IBF/IBO/WBA. Ожидается, что в ноябре эти боксёры встретятся в матче-реванше.



«Как по мне, то лучшим в супертяжёлом дивизионе на данный момент является Энтони Джошуа… Я смотрел его бой с Владимиром Кличко. Это было потрясающе. Этот бой войдёт в историю как один из величайших. Владимир больше никогда не будет прежним. Он всё ещё хорош, но он упустил свой шанс», — цитирует Хэя Fighthype.