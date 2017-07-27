Вянттинен: знаю, что Заяц успешно выступал в Финляндии, но это меня не беспокоит

Финский боец ММА Маркус Вянттинен поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Михаилом Зайцем, запланированного на 5 августа в Хельсинки в рамках турнира M-1 Challenge 82.



«Я знаю, что Михаил успешно выступал на турнирах в Финляндии до этого, но данный факт меня совершенно не беспокоит. Много людей придут меня поддержать в этот вечер, и это даст мне дополнительное преимущество в поединке.



Он хороший боец, у него серьёзный опыт выступлений по всему миру. Думаю, это отличный поединок с точки зрения наших с ним стилей ведения боя», — цитирует Вянттинена Mixfight.