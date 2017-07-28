WBA санкционировала поединок Клеверли — Бивол

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) постановила провести поединок между регулярным чемпионом по этой версии в полутяжёлом весе Нэйтаном Клеверли и обладателем звания временного чемпиона Дмитрием Биволом.

Победитель этого боя станет официальным претендентом на полноценный титул по версии WBA, которым владеет Андре Уорд. Командам боксёров дали 30 дней, чтобы определиться с датой и местом проведения боя, в противном случае WBA назначит промоутерские торги, сообщает BoxingScene.

Клеверли свой предыдущий поединок провёл в октябре 2016 года, когда завоевал титул, одолев Юргена Бремера. Что касается Бивола, то россиянин в последний раз появлялся в ринге в июне этого года, тогда он нокаутировал Седрика Агнью.