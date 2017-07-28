Линарес проведёт бой с Кэмпбеллом

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Super Хорхе Линарес узнал имя своего следующего соперника. Им стал британец Люк Кэмпбелл. Поединок состоится 23 сентября и станет главным событием на вечере бокса в Инглвуде (штат Калифорния).

«Я в восторге от возвращения в США и от того, что мой поединок впервые будет главным событием на телеканале HBO. Знаю, что Кэмпбелл сложный соперник с прекрасной любительской карьерой, но я уверен, что 23 сентября победа будет за мной», — приводит слова Линареса BoxingScene.

Венесуэлец Линарес свой предыдущий поединок провёл в марте 2017 года, отстояв титул в противостоянии с Энтони Кроллой. Что касается Кэмпбелла, то его последнее появление в ринге датирован апрелем этого года, тогда он досрочно остановил Дерлиса Переса.