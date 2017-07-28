Александр Емельяненко в дебютном бою в WFCA сразится с Джеронимо Дос Сантосом

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко в дебютном поединке в World fighting championship Akhmat (WFCA) сразится с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом. Встреча этих спортсменов состоится в рамках турнира WFCA 42, запланированного на 27 сентября в Москве.



«Всемирный бойцовский чемпионат «Ахмат» возвращается с турниром в столицу нашей родины. 27 сентября в Москве пройдёт событие WFCA 42. В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии. Также в нашей организации дебютирует прославленный файтер Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии. Помимо них в клетку выйдут Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и многие другие наши известные бойцы», — сообщается в официальном «Инстаграме» организаторов турнира.

Видео доступно в официальном «Инстаграме» WFCA.