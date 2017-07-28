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Мусаси: новые владельцы UFC не понимают специфику ММА

28 июля 2017, пятница. 14:33. Бокс/ММА

Известный боец ММА Гегард Мусаси (42-6-2 MMA; 9-3 UFC) прокомментировал своё решение покинуть UFC. Недавно Мусаси подписал контракт с Bellator, где в дебютном бою его соперником будет Александр Шлеменко.

«Новые владельцы (WME-IMG), они абсолютно не понимают специфику ММА. Братья Фертитта, они сделали эту компанию. И даже президент UFC Дана Уайт уже не работает с прежними людьми. Все те ребята были уволены.

И перед моим последним боем по контракту, я уверен, они бы предложили мне лучшие условия, и всё было бы по-другому. Но эта компания… у них серьёзная задолженность. И это не вина бойцов – то, что они увольняют персонал и снижают выплаты спортсменам. Это не наши проблемы», — цитирует Мусаси Mixfight.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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Теги
Bellator UFC Александр Шлеменко Гегард Мусаси
Новости. Бокс/ММА
28 июля 2017, пятница
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