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Взвешивание UFC 214: Кормье перевесил Джонса, Вудли и Майя показали равный вес

28 июля 2017, пятница. 21:18. Бокс/ММА

В ночь с субботы на воскресенье в Анахайме состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 214. В его рамках состоится три титульных боя, главным из которых станет второй поединок между чемпионом организации в полутяжёлом весе Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам Кормье немного перевесил оппонента, показав на весах 92,990 кг, в то время как Джонс «потянул» на 92,760 кг.

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, и претендент на его титул Дэмиан Майя показали равный вес — 77,110 кг. Крис Сайборг и Тони Эвингер, которые разыграют вакантный титул в полулёгком весе у женщин, также показали одинаковый вес — 65,770 кг.

UFC 214. Взвешивание

Основной кард

Даниэль Кормье (205 фунтов) — Джон Джонс (204,5 фунта)
Тайрон Вудли (170) — Демиан Майя (170)
Крис Сайборг (145) — Тоня Эвинджер (145)
Робби Лоулер (170) — Дональд Серроне (170)
Джими Манува (204,5) — Волкан Оездемир (205,5)

Предварительные бои

Рикардо Ламас (145,5) — Джейсон Найт (145,5)
Алджамейн Стерлинг (139,5) — Ренан Барао (140)
Брайан Ортега — Ренато Моикано (146)
Андре Фили (145) — Келвин Каттар (145,5)
Кэйлин Керран (115) — Александра Албу (115)
Эрик Шелтон (126) — Джарред Брукс (126)
Джош Беркман (155,5) — Дрю Добер (155).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
UFC Даниэль Кормье Джон Джонс
Новости. Бокс/ММА
28 июля 2017, пятница
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