Взвешивание UFC 214: Кормье перевесил Джонса, Вудли и Майя показали равный вес

В ночь с субботы на воскресенье в Анахайме состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 214. В его рамках состоится три титульных боя, главным из которых станет второй поединок между чемпионом организации в полутяжёлом весе Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. В преддверии турнира бойцы прошли церемонию взвешивания. По её итогам Кормье немного перевесил оппонента, показав на весах 92,990 кг, в то время как Джонс «потянул» на 92,760 кг.

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, и претендент на его титул Дэмиан Майя показали равный вес — 77,110 кг. Крис Сайборг и Тони Эвингер, которые разыграют вакантный титул в полулёгком весе у женщин, также показали одинаковый вес — 65,770 кг.

UFC 214. Взвешивание

Основной кард

Даниэль Кормье (205 фунтов) — Джон Джонс (204,5 фунта)

Тайрон Вудли (170) — Демиан Майя (170)

Крис Сайборг (145) — Тоня Эвинджер (145)

Робби Лоулер (170) — Дональд Серроне (170)

Джими Манува (204,5) — Волкан Оездемир (205,5)

Предварительные бои

Рикардо Ламас (145,5) — Джейсон Найт (145,5)

Алджамейн Стерлинг (139,5) — Ренан Барао (140)

Брайан Ортега — Ренато Моикано (146)

Андре Фили (145) — Келвин Каттар (145,5)

Кэйлин Керран (115) — Александра Албу (115)

Эрик Шелтон (126) — Джарред Брукс (126)

Джош Беркман (155,5) — Дрю Добер (155).