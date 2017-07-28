Вудли — о бое с Майей: я отправил на пенсию не одного бойца

В ночь с субботы на воскресенье в Анахайме пройдёт турнир UFC 214. Одним из главных его событий станет титульный бой в полусреднем весе между Тайроном Вудли и Демианом Майей. Накануне противостояния чемпион решил напомнить, что он завершил карьеру многих оппонентов.

«Лицо Майи слегка подёргивалось. Иногда соперники так хотят показать свою готовность к бою, что не могут остановить подобного рода вещи. Этот бой — его шанс. Он спросил у меня то, что действительно меня взбесило. Он спросил: „Как лучше тебя выиграть?“ Я отправил на пенсию не одного бойца. Галвао и Хирон уже не выходили драться после боя со мной. Так что если он думает, что я тот парень, за счёт которого он выиграет титул, то он очень ошибается и выбрал не того оппонента. Я не дам ему выиграть», — приводит слова Вудли MMA Fighting.