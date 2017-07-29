Бой между Фрэмптоном и Гутьерресом отменён

29 июля в Белфасте пройдёт вечер бокса, главным событием которого должен был стать поединок между экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Карлом Фрэмптоном и Андресом Гутьерресом. Встреча должна была стать первой для Фрэмптона с момента его поражения в январе от Лео Санта Круса.

Сегодня североирландец провалил взвешивание, а уже через несколько часов появилась информация, что бой и вовсе будет отменён.

Такое решение было принято в связи с травмами, которые получил мексиканец. По официальной версии Гутьеррес подскользнулся, когда принимал душ, в результате чего рассёк подбородок и нос. Фото с повреждениями он разместил в одном из своих аккаунтов.

Как бы то ни было, организаторы вечера не исключают, что событие будет перенесено, и советуют болельщиками сохранить билеты или получить дальнейшую информацию в месте их приобретения, сообщает BoxingScene.