Кормье: выиграю у Джонса и стану величайшим бойцом всех времён

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье считает, что победа в реванше с Джоном Джонсом обеспечит ему звание лучшего бойца в истории.

«Это моя эра. Выиграю в субботу и я величайший боец всех времён. Почему это не моя эра? Потому что он один раз меня побил?

То, как он превозносит себя за ту победу, говорит мне, что он не знал, что способен на это. Он выиграл бой. Но не вытирал мной мат, а ходит, будто так и было», — приводит слова Кормье MMA Fighting.

Кормье и Джонс сразятся 29 июля на турнире UFC 214.