Макгрегор: у Мейвезера слишком маленькое тело, он не выдержит моих ударов

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор уверен, что габариты сыграют ему на руку в бою с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Он маленький мужчина. Он в хорошей форме, и маленький говнюк выглядит хорошо для 40 лет. Но он определённо не выдержит моих ударов. Его тело, стабильность и ноги не помогут ему в бою с таким зверем, как я. Его тело слишком маленькое.

У него хороший джеб, хороший хук, хороший удар с правой. На мой взгляд, он не так уж хорошо подходит и отходит, и в бою против моего стиля у него будут проблемы», — приводит слова Макгрегора Boxing Scene.