Манува: Джонс побьёт Кормье в десяти случаях из десяти

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Джими Манува считает, что у чемпиона организации Даниэля Кормье нет шансов в бою с Джоном Джонсом.

«Джонс может побить Кормье в восьми случаях из десяти. Даже в десяти из десяти. Кормье может победить, только повалив и схватив его. Он не сможет его нокаутировать, потому что Джонс слишком хорошо бьёт и отлично использует длину рук.

Кормье не ударник, он плохо дерётся в стойке. Он должен сокращать дистанцию и пытаться повалить Джонса, но в первом бою ему этого не удалось. И я не верю, что удастся теперь», — приводит слова Манувы Bloody Elbow.