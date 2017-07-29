Джошуа: Тайсон снёс бы меня, как ураган

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа заявил, что не смог бы справиться с бывшим абсолютным чемпионом супертяжёлой категории Майком Тайсоном.

«Майк Тайсон снёс бы меня, как ураган. Никаких шансов, что я мог бы справиться с этим парнем. Но я взял бы чек за этот бой.

Он был просто зверем. Я отдаю ему должное и сильно уважаю. Хотя сейчас ему и около 50, я помню его молодым 21-летним бойцом. Он был невероятно хорош и сильно повлиял на бокс", — приводит слова Джошуа Boxing Scene.