Жертва Мейвезера возмущена тем, что Макгрегор использовал её историю перед боем

Джози Харрис, мать троих детей Флойда Мейвезера-младшего, возмущена тем, что Конор Макгрегор использовал историю её избиения для выпада в адрес боксёра.

В 2010 году Мейвезер избил Харрис и был приговорён к двум месяцам тюрьмы после того, как узнал о её переписке с баскетболистом Си Джеем Уотсоном. В преддверии боя Макгрегор пришёл на тренировку в игровой майку Уотсона.

«То, что Конор Макгрегор использовал избиение Джози Харрис Флойдом Мейвезером только для продвижения боксёрского матча и издевательств над соперником, показывает его бесчувственность к эмоциональному состоянию и приватности жертвы Мейвезера, а также общее пренебрежение физическими и эмоциональным травмами жертв домашнего насилия», — цитирует заявление юриста Харрис TMZ.