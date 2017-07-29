Малиньяджи: спарринговали с Макгрегором всего один раз

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи рассказал, что Конор Макгрегор хотел больше использовать его в спаррингах, но занятость не позволила боксёру этого.

«Они позвали меня на спарринг на прошлой неделе. Я предупредил их, что должен буду уехать. Они хотели, чтобы я провёл там неделю. Вышло так, что мы спарринговали всего один раз. Сегодня, 29 июля, мы уже не боксировали, хотя это было в планах», — рассказал Малиньяджи Fight Hype.

Макгрегор готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который пройдёт 26 августа.