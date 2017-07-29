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Малиньяджи: спарринговали с Макгрегором всего один раз

29 июля 2017, суббота. 15:52. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи рассказал, что Конор Макгрегор хотел больше использовать его в спаррингах, но занятость не позволила боксёру этого.

«Они позвали меня на спарринг на прошлой неделе. Я предупредил их, что должен буду уехать. Они хотели, чтобы я провёл там неделю. Вышло так, что мы спарринговали всего один раз. Сегодня, 29 июля, мы уже не боксировали, хотя это было в планах», — рассказал Малиньяджи Fight Hype.

Макгрегор готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который пройдёт 26 августа.

Источник: fighthype.com Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Поли Малиньяджи
Новости. Бокс/ММА
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