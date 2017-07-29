Берчельт получил травму руки и может больше не выступить в этом году

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBC Мигель Берчельт рискует остаться вне ринга до конца года. Причиной тому послужила травма правой руки, которую мексиканец получил во время предыдущего поединка с Такаши Миурой.

Марио Абрахам, менеджер Берчельта, заявил, что в команде боксёра не намерены форсировать возвращение и готовы ждать до февраля 2018 года.

«После обследований стало известно, что у Мигеля перелом пальца правой руки. К счастью, травма не потребует хирургического вмешательства. Рука должна находиться в покое шесть недель, после чего начнётся восстановление. Этот перелом он получил в шестом раунде боя с Миурой.

Вернётся ли он в 2017 году? Всё зависит от реабилитации, но нет никакой спешки. Мы рассматривали возможность организации боя в декабре, но если не получится, то это будет январь или февраль. Хорошая новость в том, что Мигелю не нужна операция», — приводит слова Абрахама BoxingScene.