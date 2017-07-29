Гарсия: я в нескольких шагах от того, чтобы стать одним из лучших в P4P

В преддверии поединка с Эдриеном Бронером чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия сказал, что он находится в нескольких боях от того, чтобы получить звание одного из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

«Победа над Бронером очень поможет моей карьере и повысит мою популярность. Думаю, что после этого будут открыты двери для грандиозных боёв. Сейчас я нахожусь в нескольких шагах от того, чтобы получить признание как один из лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Вместе с тем, я не преследую такой цели. Если фанаты и эксперты признают меня одной из самых больших звёзд поколения, то значит так оно и есть», — приводит слова Гарсии BoxingScene.