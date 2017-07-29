Брук признался, что вернулся к тренировкам слишком рано

Экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук сказал, что вернулся в зал на короткий период после тяжёлого поражения от Эррола Спенса, но понял, что это опрометчивое решение.

«Я вернулся в зал, но на небольшой период, потому что оказался просто не готов. После двух тяжёлых поражений не спешу возвращаться к тренировкам. Мне нужно убедиться, что я полностью здоров. Я должен работать на 100%, а не спустя рукава. Так что я должен быть уверен, что могу вернуться», — приводит слова Брука Sky Sports.

Два поражения в последних двух поединках стоили боксёру не только потери титула (во втором бою со Спенсом. — Прим. «Чемпионата»), но и привели к серьёзным травмам. В обоих поединках британец получил перелом глазницы.