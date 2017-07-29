Фрэмптон: разочарован отменой боя с Гутьерресом, но ему нельзя было боксировать

Сегодня, 29 июля, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон должен был провести первый поединок после поражения от Лео Санта Круса. Возвращение североирландца должно было состояться в Белфасте, но бой против Андреса Гутьерреса был отменён из-за бытовой травмы последнего.

Фрэмптон остался разочарован отменой поединка, но признал, что его оппонент не должен был выходить в ринг.

«Я разочарован и опустошён. Это был какой-то сумасшедший инцидент. Я только что видел Гутьерреса, и ради его же безопасности ему нельзя выходить в ринг. Бокс — опасный спорт, и я не думаю, что он физически готов к бою. Что касается проваленной церемонии взвешивания, я прошу прощения, это было непрофессионально. Я сделал всё, чтобы уложиться в лимит, но это становится всё сложнее», — приводит слова Фрэмптона BoxingScene.