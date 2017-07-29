Гарсия: в бою Бронер будет тяжелее меня на 10 фунтов

В ночь с субботы на воскресенье в Бруклине состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Майки Гарсией и Эдриеном Бронером. При этом как для первого, так и для второго данная весовая категория не является привычной. Гарсия — чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в то время как Бронер выступает в полусреднем весе (до 66,5 кг).

После прохождения церемонии взвешивания Гарсия высказал мнение, что в бою его соперник окажется тяжелее на 10 фунтов.

«Бронер выступал в полусреднем весе, так что между боями он набирает больше веса, чем я. Думаю, что он выйдет в ринг с весом примерно в 70 кг, но я проводил спарринги с большими ребятами, так что не думаю, что это как-то повлияет на меня. Я буду весить около 66 кг.

Разница между нами будет где-то 10 фунтов. Именно потому это для меня большой вызов, я бы мог выбрать вариант полегче, но я хотел такого вызова", — приводит слова Гарсии BoxingScene.