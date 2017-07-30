UFC 214: Джонс нокаутировал Кормье, Вудли победил Майю

В Анахайме завершился турнир UFC 214, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона в полутяжёлом весе между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. Его итогом стала победа нокаутом Джонса в третьем раунде. Сам поединок прошёл в равной борьбе, но точное попадание Джонса ногой в голову соперника и последующее добивание на полу помогло ему вернуть титул.
В других чемпионских поединках Тайрон Вудли отстоял пояс в полусреднем весе, одолев единогласным решением судей Дэмиана Майю, а Крис Сайборг завоевала вакантный титул в полулёгком весе, досрочно победив Тоню Эвинджер.
UFC 214. Результаты боёв
Основной кард
Даниэль Кормье — Джон Джонс – победа Джонса нокаутом в третьем раунде
Тайрон Вудли — Демиан Майя – победа Вудли единогласным решением судей
Крис Сайборг — Тоня Эвинджер – победа Сайборг техническим нокаутом в третьем раунде
Робби Лоулер — Дональд Серроне – победа Лоулера единогласным решением судей
Джими Манува — Волкан Оездемир – победа Оздемира нокаутом в первом раунде
Предварительные бои
Рикардо Ламас — Джейсон Найт – победа Ламаса техническим нокаутом в первом раунде
Алджамейн Стерлинг — Ренан Барао — победа Стерлинга единогласным решением судей
Брайан Ортега — Ренато Моикано – победа Ортеги в третьем раунде
Андре Фили — Келвин Каттар – победа Каттара единогласным решением судей
Кэйлин Керран — Александра Албу — победа Албу единогласным решением судей
Эрик Шелтон — Джарред Брукс – победа Брукса раздельным решением судей
Джош Беркман — Дрю Добер – победа Добера нокаутом в первом раунде