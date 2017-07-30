Гарсия победил Бронера, Чарло нокаутировал Хейланда

В ночь с 29 на 30 июля в Бруклине состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBC в лёгкой весовой категории Майки Гарсией (37-0, 30 КО) и бывшим чемпионом в четырёх весовых категориях Эдриеном Бронером (33-3, 24 КО).

Бой прошёл все отведённые 12 раундов, а победу в нём единогласным решением судей одержал Гарсия. Победитель уверенно вёл поединок на протяжении большей его части, лишь под занавес встречи Бронер стал работать активнее, но для победы этого не хватило. Счёт судейских записок — 117:111, и дважды по 116:112.

Также в рамках этого вечера бокса экс-чемпион мира в первом среднем весе Джермалл Чарло (26-0, 20 КО) одержал победу техническим нокаутом в поединке-элиминаторе над Хорхе Эйландом (29-5-2, 16 КО), завоевав право оспорить титул по версии WBC в среднем весе, которым сейчас владеет Геннадий Головкин.

В сражении супертяжеловесов Джаррелл Миллер (19-0-1, 17 КО) заставил отказаться от продолжения боя Джеральда Вашингтона (18-2-1, 12 КО) после восьмого раунда.