Биспинг проведёт бой с Сен-Пьером

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион организации в среднем весе Майкл Биспинг свой следующий поединок проведёт с экс-чемпионом промоушена в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером, сообщает MMAJunkie.

Ранее стороны пытались договориться о встрече, однако Сен-Пьер попросил отложить бой на осень, после чего Уайт утверждал, что организация данного поединка невозможна. Тем не менее Биспинг и Сен-Пьер всё-таки оспорят титул, а победитель этого противостояния сразится с временным чемпионом Робертом Уиттакером, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Майкл Биспинг провёл предыдущий бой в октябре 2016 года на турнире UFC 204, тогда британец победил Дэна Хендерсона. Что касается Сен-Пьера, то для канадца встреча с Биспингом станет первой после возобновления карьеры, в последний раз он появлялся в октагоне в ноябре 2013 года.

Дата боя Биспинг — Сен-Пьер будет определена позже.