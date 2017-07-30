Джонс: Кормье — настоящий чемпион

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отдал должное экс-чемпиону Даниэлю Кормье после их очного противостояния на турнире UFC 214. По словам Джонса, даже невзирая на поражение, Кормье остаётся чемпионом.

«Я вернулся, какой прекрасный момент. Я сделал много правильных вещей, чтобы вновь стать чемпионом. В этот раз я хочу поблагодарить Кормье. Он был соперником, который мотивировал меня. У него нет никаких причин опускать руки. Он был образцовым чемпионом, он образцовый муж, образцовый отец и лидер. Я стремлюсь к тому, чтобы быть немного похожим на на него, так как он отличный человек. К сожалению, мы соперники. Но вне ринга он настоящий чемпион», — приводит слова Джонса Daily Star.