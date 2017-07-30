Джонс и Оздемир получили бонус по $ 50 тыс. за лучшее представление вечера

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее представление вечера. Джонс одержал эффектную победу над Даниэлем Кормье, отправив того на настил ударом ногой в голову, а затем добив его на полу.

Ещё один бонус за лучшее представление вечера и чек на сумму $ 50 тыс получил боец полутяжёлого веса Волкан Оздемир, который нокаутировал Джимми Мануву уже в первом раунде.

Награду в размере $ 50 тыс. за лучший бой турнира получили Бриан Ортега и Ренато Карнейро, сообщает Sherdog.