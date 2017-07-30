Линарес: Гарсия, теперь моя очередь

Чемпион мира по версии WBA Super Хорхе Линарес (42-3, 27 КО) вызвал на бой чемпиона по версии WBC Майки Гарсию (37-0, 30 КО), который минувшей ночью одержал победу единогласным решением судей над Эдриеном Бронером.

«Майки, теперь моя очередь. Скоро мы с тобой организуем самый большой бой в лёгком весе», — приводит слова венесуэльского спортсмена BoxingScene.

23 сентября Линаресу предстоит провести защиту титула. В калифорнийском Инглвуде чемпион встретится с британским боксёром Люком Кэмпбеллом (17-1, 14 КО).