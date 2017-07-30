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Уайт — о бое Вудли: если ты не рискуешь, то ты не получаешь вознаграждения

30 июля 2017, воскресенье. 11:59. Бокс/ММА

В ночь с 29 по 30 июля чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли одержал победу единогласным решением судей над Дэмианом Майей на турнире UFC 214. Невзирая на успех Вудли, глава промоушена Дэна Уайт дал понять, что недоволен его выступлением.

«Вудли мог завершить бой в первом раунде, когда у Майи работал лишь один глаз. Он был быстрее и сильнее. Но если ты не рискуешь, то ты не получаешь вознаграждения. Если сейчас спросить у фанатов, хотели бы они посмотреть бой с участием Вудли, все бы ответили нет. Это плохой знак, когда зрители не хотят видеть твоих боёв, ведь именно так зарабатываются деньги.

Что касается следующего вероятного противника Тайрона, то на данный момент я рассматриваю вариант с Робби Лоулером», — заявил Уайт на пресс-конференции после окончания турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
UFC Дэна Уайт
Новости. Бокс/ММА
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