Уайт: думаю, бой между Сайборг и Холм был бы хорошим

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что рассматривает возможность организовать поединок между новоиспечённой чемпионкой организации в полулёгком весе Крис Сайборг и бывшей обладательницей пояса в лёгком весе Холли Холм.

«Сайборг в бою с Эвинджер выглядела очень хорошо и собранно. Она не неслась сломя голову и делала свою работу. Только что я разговаривал с Холли Холм, и кажется, что ей интересен бой с Сайборг. Мне нравится эта идея, думаю, такой поединок мог бы получиться хорошим», — приводит слова Уайта Sherdog.