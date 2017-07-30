Гарсия: если не получу хороших боёв в лёгком весе, останусь в первом полусреднем

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсия (37-0, 30 КО) заявил, что в случае невозможности получить интересный бой в своей весовой категории, он продолжит карьеру в первом полусреднем весе.

«Я чувствую себя сильным. Если у меня будет вариант с хорошим боем в лёгком весе, то я вернусь туда, если же нет, то это бокс. Я не могу сидеть и ждать или гоняться за своими соперниками. Я просто продолжу карьеру в первом полусреднем весе, а быть может, и в полусреднем», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Минувшей ночью Майки Гарсия провёл бой в первом полусреднем весе, одолев Эдриана Бронера.