Чарло: готов к самым серьёзным соперникам в среднем весе

Минувшей ночью экс-чемпион мира в первом среднем весе Джермалл Чарло (26-0, 20 КО) провёл дебютный поединок в среднем весе. В бою-элиминаторе с Хорхе Хейландом американец не испытал серьёзных проблем, справившись с соперником за четыре раунда. После завершения встречи Чарло заявил, что готов биться с лучшими представителями среднего веса.

«Я чувствую себя хорошо в этом весе. Я был в хорошей форме на протяжении всего тренировочного лагеря. После того как я впервые отправил Хейланда в нокдаун, мне сказали, что у него повреждена нога, но таков бокс, я должен был завершить свою работу.

Сейчас я готов к любому сопернику. Дайте мне самых серьёзных соперников в среднем весе», — приводит слова Чарло BoxingScene.

Отметим, что Чарло, победив Хейланда, стал официальным претендентом на титул WBC, которым владеет Геннадий Головкин.