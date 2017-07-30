Вудли: что я думаю о бое Биспинг — Сен-Пьер? Мне всё равно

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал выступление на турнире UFC 214, на котором он защитил титул в бою с Дэмианом Майей, а также дал понять, что его не интересует поединок между Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером.

«Я думаю, это был хороший бой. Передо мной был соперник, который добыл семь побед кряду над сильными бойцами, но он не смог победить меня. Фанаты хотят видеть кровь, рассечения и жёсткие обмены, но я чувствовал, что придерживаюсь плана на бой и делаю всё правильно.

Бой Биспинг — Сен-Пьер? Мне всё равно, я буду драться и выигрывать у тех соперников, которых мне дают», — приводит слова Вудли MMAJunkie.

Ранее глава UFC Дэна Уайт рассматривал вариант организации поединка Вудли — Биспинг, однако сегодня стало известно, что свой следующий бой Биспинг проведёт против Жоржа Сен-Пьера.