Джошуа: скоро будут официальные новости

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа пообещал вскоре объявить о своём следующем поединке.

«Скоро будут официальные новости», — написал британский боксёр в «Твиттере».

Вероятнее всего, Джошуа проведёт матч-реванш с бывшим чемпионом мира Владимиром Кличко. Ожидается, что поединок пройдёт 11 ноября в Лас-Вегасе. Впервые боксёры встречались в апреле нынешнего года в Лондоне — Джошуа победил нокаутом после того, как сам побывал на настиле ринга. У украинца есть контрактное право на реванш.