Джонс: Макгрегор вдохновил меня на бой с Леснаром

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что на идею боя с экс-чемпионом тяжёлого веса Броком Леснаром его вдохновил Конор Макгрегор.

«Думаю, я могу победить в этой паре. У Брока Леснара миллионы поклонников за пределами MMA и украсть часть из них — большое дело для нашего спорта. У Брока ограниченный набор действий. Я могу победить, а награда за это будет очень большая. Я хочу сделать это.

Конор Макгрегор невероятно меня вдохновляет. Я много лет был в элитном эшелоне, но он показал мне, что можно получать огромные гонорары. Никогда не думал, что можно получать $ 70 млн или $ 100 млн, или сколько он заработает за бой с Мейвезером. Макгрегор вдохновил меня", — цитирует Джонса MMA Fighting.