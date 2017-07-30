Уайт: назначил бой Сен-Пьер — Биспинг, потому что никто не купит бой с Вудли

Глава UFC Дэна Уайт пояснил, что вернулся к идее боя Жоржа Сен-Пьера с Майклом Биспингом из-за того, что бой Тайрона Вудли с Дэмианом Майей получился скучным. Ранее бой с Сен-Пьером обещали победителю пары Вудли — Майя.

«Корабль развернулся и поплыл в обратную сторону. Я решил это в пятом раунде боя Вудли с Майей. Спросите фанатов, хотят ли они ещё раз увидеть бой Вудли. Ответом будет твёрдое „нет“. Кто снова захочет заплатить за его бой? Если ты не рискуешь, то и награды не получаешь», — приводит слова Уайта Bloody Elbow.