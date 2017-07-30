Спенс: Альварес наносит больше ударов, чем Головкин

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс считает, что Сауль Альварес победит чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина за счёт большей активности.

«Это отличный бой. Думаю, Канело победит. У него очень хорошие базовые навыки. Он будет давить на Головкина. Канело лучше в фундаментальных умениях. Он наносит больше ударов, бьёт под разными углами. Он чаще выбрасывает руки, чем Головкин. Тот наносит по одному удару за раз. Так что Канело будет оказывать на него давление», — приводит слова Спенса Boxing News 24.