Только один судья отдавал Джонсу преимущество на момент остановки боя с Кормье

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс вёл в счёте в поединке с Даниэлем Кормье на момент остановки боя по версии одного судьи. По подсчётам ещё двоих судей в бою была ничья.

Джонс нокаутировал Кормье в начале третьего раунда и вернул себе чемпионский титул. После двух раундов двое судей сочли, что каждый из соперников выиграл по одному раунду. Но третий отдал преимущество в обоих отрезках Джонсу, сообщает обозреватель Newsday Марк Ла Моника.

Поединок прошёл в Анахайме в рамках турнира UFC 214.

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