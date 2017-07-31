Гарсия заинтересован в поединке с Турманом

Чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) по версии WBC Майки Гарсия, который в минувшие выходные провёл успешный бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) с Эдриеном Бронером, готов подняться ещё на одну весовую категорию.

В частности, Гарсию интересует поединок с чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версиям WBC и WBA Super Китом Турманом.

«Я бы согласился на такой бой. Если это поединок, который будут обсуждать журналисты, фанаты и социальные сети, то я открыт для этого. Он великий чемпион и отличный боец, он объединил титулы. Так что это будет большой бой и большой вызов. Это то, чего, определённо, хотят люди. И если вы хотите войти в историю спорта, то именно такие поединки и надо проводить», — приводит слова Гарсии BoxingScene.