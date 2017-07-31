Мейвезер хочет, чтобы трансляция боя с Макгрегором в Британии стоила 8000 рублей

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший хочет, чтобы стоимость просмотра его боя с Конором Макгрегором по системе PPV в Великобритании была в пять раз больше обычного — £ 100 (7796 рублей). Поединок пройдёт 26 августа.

«Мейвезер хочет, чтобы цена была £ 100. Но она будет в тех же рамках, что обычно. Я не выставляю цену, но думаю, что она будет £ 19,95. Не представляю, чтобы она поднялась до £ 24,95. Я бы такого решения не принял. Sky не захочет подниматься выше £ 19,95, это их рамка», — приводит слова Хирна GQ.