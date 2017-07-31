Вудли: если Сен-Пьер не дерётся со мной — я лучший полусредневес всех времён

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что Жорж Сен-Пьер предпочитает драться с Майклом Биспингом из страха перед ним.

«Сен-Пьер должен драться со мной. Как это — ты лучший боец всех времён, возвращаешься на ринг, но поднимаешься в весе? Гарантирую, если бы Майя победил меня, он говорил бы о бое с Майей. Если бы Стивен Томпсон победил — говорил бы о бое с ним. А со мной он драться не хочет, потому что я — лучшая версия его. Если Сен-Пьер не станет драться со мной, я по определению лучший боец полусреднего веса всех времён», — цитирует Вудли MMa Fighting.