Джонс: с Миочичем не будет супербоя, люди не знают, кто он такой

Чемпион полутяжёлого веса UFC Джон Джонс объяснил, почему предпочитает встретиться с экс-чемпионом тяжёлого веса Броком Леснаром, а не нынешним обладателем титула Стипе Миочичем.

«Стипе сейчас очень впечатляет. А когда невероятно талантливый большой парень встречается с невероятно талантливым парнем поменьше, расклад в его пользу. Однако я никого не боюсь и не наношу ударов попусту.

Мне кажется, Стипе сравнительно неизвестен публике. Это не был бы действительно супербой. Многих фанатов MMA он бы порадовал, но остальным было бы всё равно. При всём уважении, большинство людей не знает, кто он такой.

Так что если я буду жертвовать собой, выступая в роли маленького парня, то бой с Броком имеет больше смысла. И гонорар за него будет шикарным. Это куда сильнее повлияет на наш спорт. Бой с Броком имеет гораздо больше смысла", — цитирует Джонса Bloody Elbow.