Кормье предсказал поражение нокаутом от Джонса в 2014 году

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье предсказал своё поражение нокаутом от Джона Джонса ещё в 2014 году. На пресс-конференции перед турниром UFC 178, где они должны были сразиться, Кормье отмечал опасность удара Джонса ногой.

«Не думай, что ударишь меня левой ногой в голову. Это слишком сильно бросается в глаза. Это моя слабость. И я достаточно умён, чтобы видеть её и исправить», — приводит слова Кормье из 2014 года Fansided.

Джонс нокаутировал Кормье в третьем раунде их реванша на UFC 214.