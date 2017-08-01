Малиньяджи: мой уровень уважения к Макгрегору возрос из-за его трудовой этики

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи заявил о росте уважения с его стороны к Конору Макгегору, которому он помогает готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим.



«Своей трудовой этикой Конор заставил меня уважать его. Наблюдая за его тяжёлой работой и видя его искреннее намерение нарушить все прогнозы, я изменил своё отношение к нему.



Сперва я думал, что этот парень на самом деле не верит в то, что сможет победить, и дерётся лишь ради 100 млн. Но когда начинаешь разговаривать с ним, то понимаешь, что в душе он действительно верит в свою победу, и у него есть основания для этого, потому что каждый раз, когда в его победе сомневались, он смог выиграть наперекор всем прогнозам», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.