Ломаченко: не увидел ничего выдающегося в действиях Гарсии в бою с Бронером

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко не впечатлён победой Майки Гарсии над Эдриеном Бронером в бою, состоявшемся 29 июля в США.



«Я смотрел этот бой. Его тренер Роберт Гарсия как-то заявил, что Майки является бойцом класса A. Я не увидел ничего такого в этом бою, чтобы охарактеризовало его как бойца А-класса, ничего выдающегося. Да, он выиграл поединок, сделал всё, что для этого было нужно. Но я не увидел ничего выдающегося. Я не увидел в нём бойца А-класса. Кроме того, это было медленно, я едва не заснул», — цитирует Ломаченко BoxingScene.