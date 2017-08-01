В Екатеринбурге наказали инспекторов, забравших машину у Мехонцева

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев оказался вовлечён в конфликт с ГИБДД. Представители правоохранительных органов остановили машину Мехонцева в Екатеринбурге и, заподозрив его в употреблении алкогольных напитков, забрали его автомобиль на штрафстоянку, сообщает «РИА Новости».

Позже медицинское освидетельствование показало, что боксёр был трезв. В результате после служебной проверки ГИБДД признала действия инспекторов, вступивших в конфликт с Мехонцевым, неправомерными, иим объявили предупреждение о неполном служебном соответствии.

Добавим, что инцидент произошёл сразу после возвращения Мехонцева в Екатеринбург из Москвы, где он провёл первый за долгое время поединок, в котором одолел венесуэльца Гусмира Пердомо.