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В Екатеринбурге наказали инспекторов, забравших машину у Мехонцева

1 августа 2017, вторник. 17:29. Бокс/ММА

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев оказался вовлечён в конфликт с ГИБДД. Представители правоохранительных органов остановили машину Мехонцева в Екатеринбурге и, заподозрив его в употреблении алкогольных напитков, забрали его автомобиль на штрафстоянку, сообщает «РИА Новости».

Позже медицинское освидетельствование показало, что боксёр был трезв. В результате после служебной проверки ГИБДД признала действия инспекторов, вступивших в конфликт с Мехонцевым, неправомерными, иим объявили предупреждение о неполном служебном соответствии.

Добавим, что инцидент произошёл сразу после возвращения Мехонцева в Екатеринбург из Москвы, где он провёл первый за долгое время поединок, в котором одолел венесуэльца Гусмира Пердомо.

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
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Егор Мехонцев
Новости. Бокс/ММА
1 августа 2017, вторник
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